В Великобритании напряжение достигло высокого уровня после серии атак крайне правых группировок на отели для мигрантов, полицию и усиления беспорядков на улицах. Инциденты особенно обострились после трагического убийства трех девочек в Саутпорте на прошлой неделе.

Министр внутренних дел Иветт Купер заявила, что правоохранительные органы примут все необходимые меры для сдерживания бунтовщиков. Она подчеркнула, что правительство не потерпит насилия и хаоса на улицах.

Особенно острые события развернулись в воскресенье вечером в Тамворте, где был подожжен второй отель для мигрантов. Свидетели сообщают, что во время пожара некоторые присутствующие ликовали и даже чокались бокалами с пивом. На стене здания появилась надпись «Убирайтесь из Англии». В это время некоторые участники беспорядков бросали предметы в полицейских и запускали фейерверки.

Благодаря быстрому реагированию и поддержке соседних полицейских подразделений, офицерам удалось разогнать толпу и восстановить порядок. Один из просителей убежища, проживающий в отеле в момент атаки, поделился своими переживаниями с Times, рассказав о страхе и ужасе, который он испытал, когда толпа напала на него и избила.