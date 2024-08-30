После атаки Вооружённых сил России в Днепропетровской области Украины серьезные повреждения получило одно из промышленных предприятий. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Лысак уточнил, что удар произошел в ночь на 30 августа, но не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь и в каком населенном пункте региона он находится. По его словам, никто из людей не пострадал.

Ранее стало известно о сильном пожаре и повреждении инфраструктуры в Сумах, о чем сообщила Сумская областная военная администрация. Власти города призвали жителей оставаться в помещениях из-за сильного задымления, пока последствия инцидента не будут ликвидированы. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что речь идет скорее всего о поражении склада ВСУ.