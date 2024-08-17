В мире автомобилей, как и в любой другой сфере, имя имеет огромное значение. Примером этому может служить история гиперкара Rimac Nevera, которая подчеркивает, как важно учитывать культурные и языковые нюансы при выборе названия для продукта. Как оказалось, название «Nevera», которое в хорватском языке ассоциируется с мощным штормом, в испанском переводится как «холодильник». Это неожиданное значение слова сыграло не в пользу продаж хорватского гиперкара.

Компания Rimac представила Nevera в 2022 году, объявив, что выпустит всего 150 экземпляров. Однако спустя полтора года продано лишь треть запланированного количества — всего 50 автомобилей. Основатель компании Мате Римац признал, что одной из причин таких невысоких продаж стало неудачное название, которое не сразу было распознано как проблема.

История с переводом названий автомобилей не нова. Например, японская Honda вынуждена была переименовать свой ситикар Fit в Jazz для европейского рынка, поскольку в шведском сленге «fit» имеет обидное значение. Аналогичная ситуация произошла с Mitsubishi, когда внедорожник Pajero пришлось переименовать в Montero в испаноговорящих странах из-за его неприемлемого значения.

Эти случаи подчеркивают значение глобального контекста в маркетинге. По данным немецкой маркетинговой компании Statista, испанский язык занимает четвертое место по распространенности в мире, что делает его особенно важным для учета при выборе названий.

Купе Nevera, обладающее мощностью в 1914 лошадиных сил и способное разгоняться до 412 км/ч, заслуживает названия, соответствующего его впечатляющим характеристикам. Название, связанное с холодильником, вряд ли может адекватно отражать динамичный и инновационный характер этого автомобиля.

Таким образом, история Rimac Nevera служит напоминанием для всех производителей о важности тщательного подхода к выбору названий, особенно в эпоху глобализации, когда продукт доступен покупателям из разных культур и языковых групп.