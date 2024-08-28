Украинская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), переданная ВСУ Соединенными Штатами, не способна сделать истребители F-16 невидимыми, заявил генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой в интервью NEWS.ru. Он отметил, что эта система РЭБ не является чем-то сверхъестественным, а её рекламируемые возможности могут быть преувеличены и служить западной пропаганде.

Липовой пояснил, что если такая система действительно существует, то скорее всего она представлена в виде контейнерных блоков, которые крепятся на самолёт. Когда такие блоки активированы, они создают вокруг самолёта своего рода «зонтик» или «колпак», который помогает уменьшить его видимость в воздухе.

Однако генерал-майор подчеркнул, что полностью скрыть самолёт невозможно. Это всё-таки сложная механическая конструкция, которая содержит множество радиоэлектронных и электромагнитных элементов. Эти компоненты продолжают излучать определённые частоты, которые могут быть обнаружены радарами.

По его словам, новая система может значительно снизить видимость истребителя, но сделать его полностью незаметным на радарах — задача неосуществимая. Липовой также напомнил, что многие новости, поступающие с Запада и Украины, могут быть фейковыми и носить пропагандистский характер.

Он допустил, что на F-16 могут быть установлены некоторые средства РЭБ, но это не такая передовая технология, которая могла бы полностью скрыть боевой самолёт от российских радиолокационных станций. Российские РЛС, по его словам, оснащены средствами для фильтрации помех и выявления целей, что позволяет им успешно противостоять таким системам.

Ранее украинский канал Defense Express утверждал, что США передали Украине новейшие и эксклюзивные средства РЭБ, которых пока нет ни в одной стране НАТО. По их словам, эти системы были специально разработаны для противодействия российским радиолокационным станциям.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ уже используют американские истребители F-16 в боях против российской армии, подчеркнув их роль в отражении массированных атак.