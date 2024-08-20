Генетик Константин Крутовский, профессор СФУ и Геттингенского университета, в интервью для “Газеты.Ru” поделился своими знаниями о сложностях, которые могут возникнуть при определении пола человека. Он объяснил, что даже при наличии XY хромосом, которые традиционно считаются мужскими, у человека могут быть женские половые органы. Это происходит из-за хромосомных аномалий или мутаций в определенных генах, отвечающих за половое развитие.

Генетик поднял эту тему в связи с победой на Олимпиаде-2024 в Париже алжирской боксерши Хелиф. Напомним, на чемпионате мира по боксу она не прошла гендерный тест и была отстранена от соревнований.

Профессор упомянул, что такие явления как мозаицизм, когда в одном организме присутствуют клетки с разными наборами хромосом (XY и XX), и дисфункции генов, которые должны активировать мужской пол, могут привести к развитию по женскому типу у индивидуумов с мужским набором хромосом. Это подчеркивает сложность и многообразие биологического пола, а также то, как генетические факторы могут отличаться от физических признаков человека.