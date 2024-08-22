Генеральный консул США обсудил обвинения против американских военнослужащих на Окинаве

Эндрю Оу, сменивший Мэтью Долбоу на посту генконсула на Окинаве в начале августа, на встрече с губернатором префектуры заявил, что «очень серьезно» относится к обвинениям, выдвинутым в 2024 году в отношении военнослужащих США за сексуальные нападения. Источник: Stars and Stripes.

Новый американский генконсул встретился в среду (21 августа) с губернатором Окинавы Денни Тамаки (см. фото ниже, Оу в светлой рубашке).

«Я оценил позитивный и дальновидный характер беседы с губернатором Тамаки и был рад услышать, как он вновь подчеркнул важность американо-японского альянса», – сообщил Оу в четверг (22 августа). «В дополнение к продолжающемуся сотрудничеству между Соединенными Штатами и Окинавой по экономическим, социальным и культурным вопросам, мы обсудили новые области взаимодействия, такие как гуманитарная помощь и ликвидация последствий стихийных бедствий».

«Здесь есть сложные, тяжелые вопросы», – заявил Оу в ходе встречи, по словам пресс-секретаря американского генконсульства Николь Лима Нучелли. «Вопросы, которые вы [Тамаки] подняли, я воспринимаю их очень серьезно – мы все их так воспринимаем, если говорить о правительстве США. Я могу пообещать вам, что всегда буду честен, всегда буду общаться с вами по любому вопросу, даже если он окажется непростым».

По словам пресс-секретаря Нучелли, Дэнни Тамаки подчеркнул, что он хотел бы «сотрудничать, чтобы общаться в ежедневной манере» с представителями американского правительства. Он отметил, что не все жители Окинавы против баз США, и что некоторые американские военнослужащие проживают за пределами базы, неподалеку от японского сообщества.

«Многие местные жители знают об этом и поэтому мы считаем, что крайне важно общаться с американскими военными или местной полицией, чтобы защитить безопасность и сохранность граждан», – заявил Тамаки. «В то же время мы считаем, что крайне важно сохранить систему безопасности Японии и США».

Проблемные насильники-военнослужащие

Старший рядовой авиации Бреннон Вашингтон 12 июля отказался признать вину в окружном суде г. Наха по обвинению в похищении и сексуальном насилии над несовершеннолетней в декабре 2023-го. Его судебный процесс, как ожидается, продолжиться в пятницу (23 августа).

В мае младшему капралу морской пехоты Джамелу Клейтону было предъявлено обвинение в попытке сексуального насилия над женщиной в поселке Йомитан. Обвинения против него привели к официальным жалобам со стороны префектуры и правительства Японии, поданным в посольство и офис военного командования США на Окинаве, а также к призыву внести изменения в соглашение о статусе сил, регулирующее пребывание американских военнослужащих в островном государстве.

Генерал-лейтенант Рики Рапп, осуществляющий командование ВС США в Японии (USFJ), в июле 2024 года объявил о «новом форуме сотрудничества» с правительствами Японии и Окинавы, а также с членами общин. Также, в ответ на инциденты с сексуальным домогательством и изнасилованием, американский Корпус морской пехоты усилил патрулирование популярных ночных клубов Окинавы и ввел практически 100% проверку трезвости на всех своих объектах в Японии по выходным.

Генерал-лейтенант Рапп, американский посол в Японии Рам Эмануэль и командующий III экспедиционным корпусом морпехов генерал-лейтенант Роджер Тернер призвали к последовательному пересмотру политики поведения для всех американских войск в Японии. Однако по состоянию на четверг никаких обновлений этой политики не производилось, о чем сообщил по телефону представитель USFJ капитан ВВС Дэнни Рангел.

Эндрю Оу работает в Госдепе с 2001 года. Ранее он занимал должности в консульствах на Ямайке, в Южной Корее, Гонконге и Китае, был политическим сотрудником в посольстве США в Токио и заместителем советника по внешней политике в Индо-Тихоокеанском командовании американских ВС.