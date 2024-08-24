Бывший командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес, высказал свое мнение о действиях украинских войск в Курской области. По его словам, ВСУ создают плацдарм для нанесения ударов по российским аэродромам. Ходжес подчеркивает, что Украина использует исключительно свое оружие, так как западные союзники запретили Киеву атаковать российскую территорию с помощью натовских систем, передает портал “Военное дело”.

Генерал считает, что украинские войска планируют расширить этот плацдарм для более эффективного использования своих дальнобойных систем. Цель — наносить удары по глубинным районам России, особенно по аэродромам. Ходжес подчеркивает, что это крайне важно для Украины, поскольку использование западного вооружения для таких атак остается под строгим запретом.

Таким образом, украинские военные, по мнению Ходжеса, пытаются усилить свои позиции в Курской области, чтобы в будущем эффективно поражать цели на территории России, соблюдая ограничения, наложенные их западными партнерами.