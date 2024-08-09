Нападение украинской армии на Курскую область продемонстрировало необходимость создания санитарной зоны на российской границе, а также бессмысленность ведения любых переговоров с Киевом. Об этом в беседе с корреспондентом НСН заявил депутат Государственной думы, казачий генерал Виктор Водолацкий.

«После того, как террористы зашли на территорию Курской области, вопрос о переговорах должен сняться, потому что с подонками переговоры вести нельзя», – рассказал российский депутат.

По его словам, перебрасываемые в Курскую область резервы российских сил смогут выдавить противника из региона. Однако командование ВС РФ должно обеспечить санитарную зону в приграничных районах российских регионов. При этом размер буферной зоны, обеспечивающей безопасность российских городов, должен быть обусловлен дальностью ракет имеющихся на вооружении ВСУ.

Если украинская армия имеет ракетные комплексы с дальностью стрельбы в 200 километров, то санитарная зона на украино-российской границе должна быть соответствующей.