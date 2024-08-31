Генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил о подготовке 10 новых бригад на территории стран НАТО, которые планируется перебросить на Курское направление. По его словам, противник ставит перед собой амбициозные цели, стремясь захватить значительную часть Курской области, с особым акцентом на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. В связи с этим, генерал считает, что основная задача сейчас — усиление боеспособности российских вооружённых сил.

«Будущее военных действий напрямую зависит от того, насколько сильной будет наша армия», — подчеркнул Соболев.

После атаки ВСУ на Курскую область в Соединённых Штатах начали всерьёз обсуждать угрозу мировой войны. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что конфликт может перерасти в глобальный гораздо быстрее, чем предполагают западные лидеры.

По данным издания The Independent, действия украинских подразделений на российской территории могут спровоцировать крупномасштабный конфликт. Трамп считает, что вмешательство Запада в текущую ситуацию становится неизбежным.

Он также отметил, что Россия обладает значительными военными ресурсами, в то время как Украина сильно зависит от западной поддержки. Однако, даже эта помощь не меняет кардинально баланс сил на поле боя, констатировал американский политик.