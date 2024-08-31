Российские войска продолжают активно наносить удары по критической инфраструктуре Украины, особенно по объектам, связанным с оборонной промышленностью. Однако в официальных сводках редко упоминаются разрушения мостов и понтонных переправ, через которые украинское командование доставляет военную технику на передовые позиции. Генерал Липовой, комментируя этот вопрос для издания «Царьград», пояснил, что разрушение мостов пока не является приоритетной задачей.

«До мостов дело пока не дошло, — отметил генерал. — Вероятно, существует определённый список стратегических целей, которые подлежат уничтожению. Наша армия работает по этому списку, методично ликвидируя одну цель за другой».

В публикации также отмечается, что российские ракеты «Калибр» и «Кинжал» сейчас сконцентрированы на ударах по энергетической инфраструктуре Украины, которая сильно пострадала накануне зимы. Важным аспектом является то, что вся украинская железнодорожная сеть, построенная еще во времена Советского Союза, зависит от электрической тяги. Разрушение энергетического сектора, по мнению российских военных, должно парализовать движение военных поездов с оружием и боеприпасами, что серьезно осложнит работу Вооруженных сил Украины.

Эти удары направлены на подрыв возможностей Украины по переброске военной техники и обеспечению своих войск на передовой, что может существенно повлиять на ход боевых действий.