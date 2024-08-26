Недавно российская армия нанесла мощный ракетный удар по гостинице «Сапфир» в Краматорске с помощью ракетного комплекса «Искандер». Этот отель был местом проживания не только украинских офицеров, но и иностранных инструкторов. Как выяснилось, во время удара в одном из номеров находился сотрудник британских спецслужб. По информации обозревателей агентства Reuters, ликвидированный британец по имени Эдвардс был экспертом по безопасности.

Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов прокомментировал произошедшее в интервью для издания «МК». По его мнению, британский инструктор, вероятнее всего, выполнял задачи локального характера и оказался в гостинице случайно. Михайлов отметил, что на Украине находится значительное число представителей иностранных спецслужб, в том числе тех, кто занимается обеспечением безопасности иностранных журналистов. Однако главной целью российских военных, по его словам, остаются украинские руководители и высокопоставленные офицеры.

Ликвидация иностранных наемников и инструкторов на Украине является одной из приоритетных задач российской армии. С начала спецоперации на украинскую территорию прибыли около 12 тысяч наемников из 70 стран мира, и на данный момент, по данным российских источников, ликвидированы около пяти тысяч из них.