Хроническая усталость — распространенное и изнуряющее состояние, которое многие связывают с недостатком отдыха. Однако, как утверждает доктор Росс Перри, усталость не всегда связана с количеством сна. Есть множество других факторов, влияющих на наше самочувствие, и они могут быть неожиданными. Перри выделил восемь основных причин, которые могут вызывать это состояние.

1. Сидячий образ жизни. Недостаток физической активности — одна из ключевых причин хронической усталости. Регулярные упражнения помогают поддерживать уровень энергии. Однако важно помнить, что и чрезмерные физические нагрузки могут привести к обратному эффекту, вызывая усталость и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

2. Неправильная осанка. Если вы часто горбитесь, сидя за столом, это может стать причиной усталости. Неправильная осанка приводит к напряжению мышц, ухудшению кровообращения и снижению уровня кислорода в организме, что в свою очередь сказывается на общей энергии.

3. Переизбыток углеводов. Хотя углеводы необходимы организму, их избыток может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, за которым следует резкий спад энергии. Чтобы поддерживать стабильный уровень энергии, стоит выбирать цельнозерновые продукты и сбалансировать рацион белками и овощами.

4. Чрезмерное потребление кофеина. Кофеин часто используется для повышения работоспособности, но его избыток может привести к нарушению сна и усталости. Кофеин стимулирует выброс адреналина, что сначала дает прилив энергии, но затем вызывает истощение. Кроме того, кофе может обезвоживать организм, что также приводит к усталости.

5. Длительное сидение. Продолжительное пребывание в сидячем положении негативно влияет на организм, вызывая усталость и дискомфорт. Чтобы сохранить энергию, рекомендуется регулярно вставать, потягиваться и делать перерывы в течение дня.

6. Нехватка сексуальной активности. Это может показаться неожиданным, но недостаток интимной жизни может также привести к хронической усталости. Сексуальная активность способствует улучшению качества сна и повышению уровня энергии, благодаря выработке пролактина и окситоцина.

7. Употребление газированных напитков. Если вы постоянно чувствуете усталость, ограничьте потребление газированных напитков, которые могут нарушать уровень сахара в крови. Вместо этого лучше пить воду или травяной чай.

8. Неправильное питание. Кишечная флора играет важную роль в поддержании энергии. Недостаток продуктов, богатых клетчаткой или пробиотиками, может привести к дисбалансу в кишечнике. Чтобы поддерживать здоровье кишечника и общий уровень энергии, важно включать в рацион йогурт, кефир и овощи.Эти простые изменения в образе жизни могут существенно повлиять на ваше самочувствие и помочь справиться с хронической усталостью.