Желчь играет важнейшую роль в работе организма, и для поддержания оптимального функционирования желчного пузыря следует придерживаться правильного режима питания. Врач-гастроэнтеролог и гепатолог “СМ-Клиника” Наталья Васильева рассказала о продуктах, обладающих желчегонными свойствами, сообщает “Газета.ру”.

Васильева объяснила, что желчь вырабатывается гепатоцитами, основными клетками печени. Она образуется в желчных протоках и через общий желчный проток поступает в двенадцатиперстную кишку через Фатеров сосочек.

Желчь выполняет несколько ключевых функций: она участвует в расщеплении жиров, стимулирует двигательную активность тонкого кишечника, способствует выработке слизи и гормонов, участвующих в пищеварении, а также помогает выводить холестерин и билирубин из организма.

Чтобы предотвратить застой желчи, воспаление и образование камней в желчном пузыре, важно соблюдать правильный режим питания — есть каждые 5-6 часов. Высокий уровень холестерина может способствовать образованию камней.

Для улучшения работы желчного пузыря Васильева нужно регулярно употреблять фрукты и овощи, содержащие много клетчатки, а также продукты, содержащие витамин А. Желчегонные свойства имеют соки, кофе, чистая вода, цельнозерновые продукты.