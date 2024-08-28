Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, составила список из девяти продуктов, которые могут значительно улучшить здоровье и предотвратить развитие ряда заболеваний. Этот список был представлен на портале Doctorpiter.ru. Первое место в нем заняла репа, которую специалист отметила как продукт, способный замедлить рост раковых клеток.

Кашух пояснила, что исследования показывают: особые соединения в составе репы могут тормозить развитие раковых клеток при некоторых формах онкологических заболеваний. Кроме того, репа богата витамином С, который укрепляет иммунную систему и сосуды. Однако она также отметила, что употребление репы может быть небезопасно для людей с заболеваниями печени и почек.

Крыжовник помогает в борьбе с вирусными инфекциями, а черноплодная рябина укрепляет иммунитет и защищает от инфекций мочевыводящих путей. Крапива, как отметила Кашух, способствует снижению давления.

Ревень получил признание за свои противовоспалительные и противомикробные свойства. В нем содержится множество витаминов, полезных для здоровья кишечника и почек, однако его следует употреблять с осторожностью.

Полба, крупа из диких сортов пшеницы, также вошла в список благодаря высокому содержанию растительного белка и витаминов, которые обеспечивают длительное чувство сытости и помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Жимолость, богатая антиоксидантами, является мощным средством против старения организма. Она также содержит важные минералы, такие как селен и калий, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы.

Еще один полезный продукт в списке – это маш. Его низкий гликемический индекс делает его отличным выбором для тех, кто следит за своим весом и уровнем сахара в крови.

И, наконец, редька, богатая витаминами и минералами, поддерживает сердечно-сосудистую систему благодаря природным нитратам, которые улучшают кровоток.

Ранее кардиолог Мария Серова также поделилась списком полезных для сердца продуктов, в который вошли гранат, бананы и помидоры.