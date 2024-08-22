Гастроэнтеролог из Центра молекулярной диагностики CMD Улица Скобелевская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, София Кардашова, предостерегла пожилых людей от употребления определённых продуктов, которые могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. В частности, доктор Кардашова советует осторожно относиться к грейпфрутам, которые могут взаимодействовать с медикаментами, например, против гипертонии или тревожных расстройств, вызывая нежелательные побочные эффекты.

Она также предупредила о рисках, связанных с употреблением жирной, жареной, острой или пряной пищи, которая может негативно сказаться на слизистой желудка, особенно у пожилых людей с замедленной регенерацией из-за нарушений обмена веществ. Кардашова отмечает, что консервы и колбасы, богатые солью, могут способствовать возникновению отеков, а сахар и сладости лучше заменить более здоровыми альтернативами, такими как натуральные сахарозаменители, мед и сухофрукты.

Важно избегать сырых или недостаточно термически обработанных продуктов, таких как мягкие сыры с плесенью, яйца, мясо, рыба и морепродукты, так как они могут быть источником опасных инфекций. С возрастом иммунная система слабеет, что делает пожилых людей более уязвимыми к серьезным осложнениям от этих инфекций.

Особенно опасно употребление сырых яиц, которые могут быть заражены сальмонеллой, приводя к тяжелым симптомам, таким как рвота и диарея. Потеря электролитов из-за диареи может даже привести к остановке сердца, что делает необходимой госпитализацию.