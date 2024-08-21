Кошки не только радуют нас своим мягким мурлыканьем, но и вносят значимый вклад в наше здоровье. По данным исследования Гарвардского университета, эти пушистые создания способствуют улучшению психологического состояния своих хозяев, значительно снижая уровни депрессии и стресса. Благодаря кошкам, люди чувствуют себя более спокойными и собранными.

Помимо психологических преимуществ, наличие кошки в доме оказывает положительное воздействие и на физическое здоровье. Статистика говорит о том, что у кошатников риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 50% ниже, чем у тех, кто не держит дома этих животных. Регулярное общение с кошками помогает снижать напряжение и стимулирует к активности, что благотворно сказывается на работе сердца.

Кроме того, дети также извлекают выгоду из общения с кошками, научившись ответственности и улучшив коммуникативные навыки. Для малышей с расстройствами аутистического спектра дружба с кошкой может стать ценным ресурсом для социального развития и укрепления самооценки.