Украинские вооруженные силы продолжают нести значительные потери в боях под Липцами, теряя свои резервы в попытках прорвать российскую оборону. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, в районе поселка Липцы идут ожесточенные сражения. Все резервы, которые Киев направляет на это направление, сталкиваются с серьезными потерями. Ганчев отметил, что украинские войска пытаются проводить контратаки, однако они регулярно пресекаются российскими силами.

Он также подчеркнул, что переброска дополнительных резервов со стороны Украины связана с их желанием прорвать оборонительные позиции российской армии. Однако, несмотря на эти усилия, украинские силы вынуждены отступать, неся тяжелые потери, добавил Ганчев.

Эти события подчеркивают напряженность на фронте и показывают, насколько сложной остается ситуация в районе Липцев, где каждое движение на поле боя сопровождается большими потерями.