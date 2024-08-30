Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов выразил обеспокоенность состоянием своего коллеги, экс-игрока “Локомотива” Александра Алиева. В интервью для 360.ru Самедов заявил, что Алиев, судя по его последним высказываниям, “потерял рассудок”, особенно учитывая призывы к насилию против мирного населения Курской области.

«Тут нечего комментировать. У человека что-то с головой», — сказал Самедов, комментируя призывы Алиева.

Ранее Никита Березин, руководитель штаба помощи прифронтовым населённым пунктам в Москве и член высшего совета ЛДПР, резко осудил Алиева, назвав его действия трусостью. Он подчеркнул, что российские военные, рискуя жизнями, борются за мир и свободу, тогда как Алиев призывает к насилию.

В отношении Алиева было возбуждено уголовное дело за публичные призывы к террористической деятельности. Бывший футболист объявлен в розыск, и ему грозит до 7 лет лишения свободы. Также отмечается, что Алиев, обладающий российским и украинским паспортами, в своих заявлениях назвал жителей Курской области “нечистью” и призвал бойцов ВСУ быть осторожнее.

Алиев, помимо московского “Локомотива”, также выступал за киевское “Динамо” и махачкалинский “Анжи”.