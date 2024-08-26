С приближением осенних холодов многие россияне задумываются о побеге в теплые края. И вот радостная новость для любителей пляжного отдыха: с октября стартуют прямые рейсы на живописный остров Фукуок во Вьетнаме! Однако, перед тем как начать паковать чемоданы, стоит учесть несколько важных моментов.

Например, прямые рейсы будут отправляться только из Иркутска, что может стать неудобством для жителей западной части России. Придется сначала добраться до Сибири, а затем совершить перелет с технической посадкой, что увеличивает общее время в пути до восьми часов.

Рейсы будут выполняться с 4 октября, каждую пятницу, с возвращением по субботам. Однако цены на билеты могут неприятно удивить: перелет туда и обратно обойдется минимум в 81 тысячу рублей, и это только с ручной кладью.

Но есть ли более бюджетные альтернативы? Возможно, перелет с пересадками будет дешевле. Например, из Москвы можно долететь до Фукуока с одной пересадкой в Хошимине. Такой маршрут обойдется в сумму от 88 тысяч рублей, но займет от 14 до 21 часа. Самый экономичный вариант с двумя пересадками, в Катаре и Хошимине, стоит от 78 400 рублей и включает багаж. Правда, время в пути составит около 20 часов.

Несмотря на все сложности, Вьетнам остается привлекательным направлением для туристов. Страна славится своими безвизовыми условиями для россиян, потрясающими пляжами, восхитительной кухней и богатой культурой. Эксперты утверждают, что Вьетнам мог бы стать одним из самых популярных направлений, если бы количество рейсов увеличилось. Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, отмечает: “Вьетнам и Индонезия это страны, где явно не хватает рейсов. Надеемся, что ситуация изменится к лучшему.”