Издание Financial Times подвергло жесткой критике решение президента Украины Владимира Зеленского направить войска для наступления под Курском вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне Покровска.

В статье отмечается, что это решение вызвало негативную реакцию среди военных, законодателей и аналитиков. С начала курской операции, начавшейся 6 августа, российские войска значительно усилили наступление на Покровск, оставляя украинские оборонительные позиции без должного количества личного состава и боеприпасов.

На данный момент российские войска находятся всего в 8 километрах от Покровска. За последние три недели они смогли захватить более 20 населённых пунктов, встречая минимальное сопротивление. Военные аналитики, такие как украинская группа Deep State и “Информационное сопротивление”, называют ситуацию “хаосом” и “полным провалом обороны”. Солдаты и офицеры утверждают, что никогда ранее не видели столь стремительного продвижения российской армии. Они предполагают, что Покровск может пасть даже быстрее, чем Бахмут.

С момента начала операции в августе российские войска в Донецкой области начали продвигаться с большей скоростью, чем в предыдущие месяцы, что подтверждают несколько военных аналитиков. По словам Романа Погорелого из Deep State, ситуация на поле боя ухудшается, и падение таких ключевых городов, как Новогродовка, только увеличивает угрозу для Покровска.