Напряжение на фронтах войны в Украине не спадает. В Донецкой области, в районе города Красноармейска (Покровска), ситуация особенно накалена. Украинские войска, по свидетельствам самих бойцов, испытывают серьезные проблемы.

Как пишет Financial Times, недавно мобилизованные солдаты, направленные на это направление, просто не готовы к боевым действиям.

Опытные бойцы ВСУ жалуются на полное отсутствие подготовки у новичков. Неназванный украинский лейтенант, чей отряд находится на передовой, рассказал, что многие мобилизованные, столкнувшись с реальным боем, впадают в панику и пытаются бежать.

“Они в оцепенении, они не знают, что делать в реальном бою”, – с горечью признал он.

Боец ВСУ Александр Солонько подтверждает: “У россиян огромное преимущество в живой силе на Красноармейском направлении. Нигде на фронте они не превосходят нас по численности так заметно, как здесь.”

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Красноармейское направление “самым сложным” для армии страны. Он подчеркивает, что именно здесь ВСУ столклись с самым большим количеством штурмов со стороны российских войск.

Ситуация на Красноармейском направлении вызывает тревогу. Украинская армия сталкивается с нехваткой подготовленных бойцов, что ставит под угрозу их положение в этом важном стратегическом районе.