Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область России была названа “обреченной вылазкой” обозревателем американского журнала Forbes Дэвидом Эксом. В своем материале журналист отметил, что данная атака слишком самонадеянноя и рискованная.

“Может быть, они бросают последние резервы на обреченную пограничную вылазку,” — подчеркнул Экс.

Эксперт по Украине из финской аналитической группы Black Bird Group Джон Хелин также прокомментировал ситуацию, заявив, что Украина решила сыграть в игру с высокими ставками сама, ее никто к этому не принуждал. По его мнению, Киев принял это решение в крайне тяжелом положении.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении было остановлено. По его данным, за два дня боев украинская армия потеряла 54 единицы бронированной техники, включая семь танков.

Ранее сообщалось о массированных атаках ВСУ на Курскую область, которые начались утром 6 августа. Эти атаки сопровождались интенсивными столкновениями на границе региона. Российские военные и пограничники оперативно реагировали на действия противника, нанося удары по его позициям и технике.

Ситуация на границе остается напряженной, но российские силы продолжают удерживать позиции и наносят значительные потери врагу. Герасимов отметил, что ВСУ пытались прорваться через границу с использованием крупной группы войск и техники, однако их попытка была успешно пресечена.

По данным Минобороны России, в результате столкновений украинская армия понесла серьезные потери в живой силе и технике. В российском ведомстве подчеркнули, что продолжают активные действия по уничтожению противника в приграничных районах.

Таким образом, несмотря на все попытки украинских сил, их наступление на Курскую область было остановлено, а российские войска продолжают контролировать ситуацию на границе, не позволяя противнику продвигаться вглубь территории России.