Отчаявшись справиться с натиском ВС РФ в района Покровска, Украина перебросила туда одно из “редких наступательных бригад” Национальной гвардии «Кара-Даг». Целью этого очередного элитного подразделения станет укрепление обороны города, сообщает американское издание Forbes.

Как отмечают журналисты, таким образом киевское руководство стремится усилить защиту важного логистического узла, через который Вооруженные силы Украины получают снабжение. В статье уточняется, что численность этой бригады составляет около двух тысяч человек.

Покровск рассматривается как ключевая точка для снабжения украинской армии, и поэтому его оборона приобретает особое значение. Однако несмотря на усилия украинской стороны, ранее российские военные сообщали о значительном истощении живой силы ВСУ на покровском направлении.

Из-за нехватки личного состава и военной техники украинская армия испытывает трудности в сдерживании наступления российских войск, что делает ситуацию на этом участке фронта особенно напряженной.