Мальдивы – это место, о котором мечтают многие. Белоснежные пляжи, лазурное море, роскошные виллы… Но так ли все идеально, как кажется на первый взгляд? Давайте заглянем за кулисы этого райского уголка и узнаем, что ждет туристов на самом деле.

Подводный мир: красота и опасность

Подводный мир Мальдив поражает воображение: яркие рыбки, коралловые рифы, скаты… Но не стоит забывать, что океан таит в себе и опасности. Ядовитые медузы и моллюски могут испортить отдых неосторожным купальщикам. Поэтому лучше держаться ближе к берегу и не пренебрегать советами инструкторов.

На суше безопасно, но скучновато

На суше, к счастью, опасных животных нет. Ящерицы, птички и летучие лисицы – вот и все, что может встретиться вам на пути. Комары, конечно, есть, но от них легко защититься репеллентами. А вот с развлечениями на островах не густо, особенно после заката солнца.

Цены кусаются

Мальдивы – это дорогой курорт. Цены на сувениры, еду и напитки могут шокировать неподготовленного туриста. Обед на двоих может обойтись в кругленькую сумму. Поэтому многие выбирают систему “все включено”, чтобы не переживать о каждом потраченном долларе.

“Все включено” по-мальдивски

Система “все включено” на Мальдивах – это не просто шведский стол. Это целый гастрономический фестиваль с разнообразными ресторанами и огромными порциями. Но будьте готовы к тому, что алкоголь на островах дорогой и не всегда доступен.

Особенности местной культуры

Мальдивская Республика – мусульманская страна, и это накладывает определенный отпечаток на отдых. В аэропорту нет алкоголя, а на некоторых островах его нет даже в отелях. Также стоит помнить о дресс-коде на пляже, чтобы не нарваться на штраф.

Лайфхаки для путешественников

Чтобы сделать отдых на Мальдивах еще приятнее, вот несколько советов:

-Регистрируйтесь на рейс позже всех, чтобы получить шанс лететь в полупустом салоне.

-Не забудьте заполнить онлайн-декларацию перед вылетом.

-Не пытайтесь вывезти с островов ракушки или другие запрещенные предметы – это может обернуться неприятностями.

-Если летите летом, будьте готовы к дождливой погоде.

-Не забывайте о берушах и ушных каплях – вода в океане может стать причиной отита.

Мальдивы – это удивительное место, но и здесь есть свои нюансы. Будьте готовы к ним, и ваш отдых станет незабываемым!