Физиотерапевт из Южной Каролины, Крис Беттчер, обозначил десять распространенных привычек, оказывающих вредное воздействие на здоровье. Врач подчеркивает, что многие из наших ежедневных ритуалов, хоть и кажутся безобидными, могут способствовать увеличению веса, нарушению сна и усталости.

Утренний кофе, например, может привести к обезвоживанию, так как кофеин действует как мочегонное средство. Беттчер советует пить несколько стаканов воды перед тем, как наслаждаться первой утренней чашкой кофе, чтобы предотвратить дегидратацию.

Сразу после пробуждения многие из нас достают смартфон, чтобы проверить электронную почту. Это может спровоцировать стрессовую реакцию, увеличивая уровень кортизола, что отражается на настроении весь оставшийся день.

Не менее вредной является привычка дышать через рот, которая может усиливать риск развития кариеса и других заболеваний ротовой полости из-за сухости и бактериального роста.

Использование смартфона перед сном — другой пагубный обычай. Синий свет устройства нарушает сон, держа мозг в бдительном состоянии. Кроме того, употребление злаковых хлопьев на завтрак может вызвать скачки уровня сахара в крови из-за высокого содержания сахара и рафинированных углеводов.

Недостаток белка в рационе также негативно сказывается на здоровье, поскольку белок помогает дольше оставаться сытым, способствуя потере веса. Сидячий образ жизни увеличивает риск лишнего веса и развития хронических заболеваний, поэтому Беттчер рекомендует двигаться хотя бы раз в час.

Употребление газированных напитков и соков, а также алкогольных напитков вечером, может привести к резкому увеличению веса, тревожности и нарушению сна. Просмотр телевизора перед сном также мешает выработке мелатонина, что важно для качественного сна.

Эти повседневные привычки, по мнению Беттчера, требуют пересмотра, чтобы избежать долгосрочного негативного воздействия на здоровье.