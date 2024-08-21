Квас является продуктом брожения и обладает множеством полезных свойств. Однако особенности процесса его изготовления приводят к тому, что в напитке наблюдается малая доля алкоголя, рассказал “Ленте.ру” эндокринолог Олег Сикорский.

Концентрация этилового спирта в квасе может достигать от 0,5 до 1,5 процентов. Врач Скандинавского центра здоровья подчеркнул, что для воздействия, сравнимого с лёгким опьянением, необходимо выпить 2-3 литра напитка за час. Такое количество уже может стать причиной для беспокойства при вождении, поскольку даже небольшая концентрация алкоголя требует внимания.

С другой стороны, благодаря низкой концентрации алкоголя, печень успевает эффективно перерабатывать его, не вызывая накопления вредных токсинов в организме. Врач настоятельно рекомендует не садиться за руль после употребления кваса в таком объеме, подчеркивая ответственность водителей за безопасность на дорогах.

Помимо этого, Сикорский отмечает, что натуральный квас, приготовленный по традиционным рецептам, является источником важных питательных веществ. Напиток содержит множество витаминов, минералов и микроэлементов, включая кальций, магний, фосфор и цинк, и отличается низкой калорийностью за счёт сниженного содержания сахара.