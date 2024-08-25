Новое увлекательное исследование проливает свет на неожиданную связь между здоровьем кишечника и благополучием сердца. Ученые погрузились в данные более 23 000 человек и сделали поразительное открытие.

Обнаружилась прямая зависимость между проблемами с пищеварением, такими как запоры, и повышенным риском сердечных заболеваний. Особенно тревожной оказалась связь между запорами и высоким кровяным давлением, которое является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Но не все так плохо. Эндокринолог Зухра Павлова назвала продукты, которые могут стать настоящими союзниками для кишечника и сердца. Киви и чернослив лидируют в этой борьбе за здоровье. Киви: этот фрукт содержит уникальный фермент, называемый актинидином, который ускоряет движение в кишечнике, устраняя шлаки. Его стоит рассматривать как ускоритель для вашего кишечника! Чернослив: эти сухофрукты богаты волокном, которое впитывает воду и образует гель. Это помогает размягчить стул и облегчает его отхождение.

Включение этих двух пищевых героев в ваш утренний рацион может стать ключом к здоровому кишечнику и снижению риска сердечных заболеваний. Не бойтесь экспериментировать и находить вкусные способы добавить их в свои завтраки. Оба эти продукта способны освобождать кишечник от ядов и продлевать жизнь.

Помимо диеты, поддержание здорового веса, регулярные упражнения и отказ от курения также играют важную роль в обеспечении оптимального функционирования кишечника и сердца. Вот несколько простых советов: Начните свой день с теплой водой с лимоном или зелено-пряными напитками, например, имбирным чаем. Добавляйте свежие фрукты и овощи к каждому приему пищи. Сократите потребление обработанных продуктов, напитков с сахаром и нездоровых жиров. Наладьте регулярный режим сна, чтобы ваш кишечник работал в соответствии с циркадным ритмом.

Заботясь о своем кишечнике, вы не только избавитесь от неприятных запоров, но и дадите своему сердцу больше шансов на долгую и здоровую жизнь. Так что вперед, сделайте свою пищеварительную систему и сердце счастливыми!