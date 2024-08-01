Низкий уровень энергии может быть признаком различных медицинских состояний, отмечает доктор Елена Козловская в интервью с «Вечерней Москвой». Одной из частых причин усталости является некачественный сон, который может существенно снизить вашу активность даже во время обычных ежедневных дел.

Козловская также указывает на другие серьезные заболевания, которые могут вызывать постоянную усталость. Среди них – депрессия и анемия. При анемии, например, кроме усталости могут появиться одышка и головокружение из-за недостатка кислорода в крови.

Кроме того, эндокринолог подчеркивает влияние гипотиреоза, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, что тормозит метаболические процессы в организме и приводит к увеличению усталости. Гепатит также может сказываться на общем уровне энергии, так как воспаление печени затрагивает множество жизненно важных функций, включая метаболизм углеводов.

Наконец, упомянут диабет как еще одна потенциальная причина хронической усталости, связанная с колебаниями уровня сахара в крови. Все эти состояния требуют внимания к своему здоровью и, возможно, консультации с медицинским специалистом для корректировки образа жизни или лечения.