Военный аналитик Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru предложил гипотезу о том, что Вооруженные силы Украины могут готовить серьезные военные действия на южном направлении. Они будут включать в себя попытку установления контроля над Запорожской АЭС и десантную операцию на Кинбурнской косе. Текущие события в Курской области могут служить лишь диверсией, отвлекающей от более значимых операций.

Масштабного наступление украинских сил в направлении Запорожской атомной электростанции позволило бы им попытаться разделить российские войска. Также заметны мероприятия по подготовке высадки на Кинбурнскую косу, для чего Киев готовит большое количество катеров и лодок.

“Массированное наступление ВСУ на юге страны может стать попыткой разорвать оборону российских войск, однако, учитывая многочисленные укрепления и крепкие позиции ВС РФ, шансы на успех крайне невелики”, — подчеркивает аналитик.

Ранее Герой России Сергей Липовой выразил мнение, что в случае реализации планов по удару по атомным объектам, Россия ответит массированными ударами по ключевым центрам принятия решений в Киеве, включая бункеры и штабы.