Любители отдыхать по системе “всё включено” в Турции могут вздохнуть спокойно – этот формат никуда не денется. Но и ждать, что он останется прежним, тоже не стоит. Турецкие отельеры задумались о переменах, чтобы угодить и туристам, и своему кошельку. Об этом рассказал экономический эксперт Мустафа Реджеп Эрчин, слова которого цитирует РИА Новости.

Огромные отели на тысячи мест, где бесконечные очереди за едой и напитками, а аниматоры не дают расслабиться ни на минуту превращаются в совершенно не модный формат. Турция делает ставку на уютные заведения среднего размера, где каждый гость почувствует себя особенным.

“Всё включено” останется, но будет меняться. Возможно, появятся варианты без алкоголя или с ограниченным выбором блюд. Это позволит снизить цены и привлечь новых туристов, которые не хотят переплачивать за ненужные им услуги.

Российские туристы, которые обожают турецкие курорты, могут не волноваться. Перемены в системе “всё включено” не отпугнут их. Ведь главное – это солнце, море и гостеприимство, а Турция всегда готова это предложить.

Так что можно собирать чемоданы и готовиться к новым впечатлениям! Турция ждет, и “всё включено” по-прежнему в меню, но с новыми, интересными нюансами.