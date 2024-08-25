Военный эксперт Александр Пылаев прокомментировал планы Украины нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу британскими ракетами Storm Shadow, назвав их очередной пиар-акцией Киева. В беседе с NEWS.ru он отметил, что основная атака на Россию сейчас ведется на информационном фронте, однако, по его мнению, Россия готова отразить и возможные удары.

Пылаев подчеркнул, что Москва проявляет достаточно «мягкую и гуманную» позицию в отношении Киева, что, по его мнению, позволяет Украине чувствовать себя уверенно и совершать провокационные действия. Эксперт допускает возможность ударов ВСУ по российской территории, но считает, что такие действия будут приурочены к каким-то значимым целям.

Пылаев также отметил, что для защиты от таких атак России следовало бы восстановить группировку самолетов дальнего радиолокационного обнаружения типа А-50, но это оказалось проблематичным из-за высокой стоимости таких самолетов. Он предложил использовать более легкие воздушные суда, такие как Ан-148, на которых можно разместить системы радиолокационного обнаружения, используемые на морских самолетах типа К-3. Это, по его мнению, позволит обеспечить прикрытие крупных городов, несмотря на снижение времени дежурства в воздухе и уменьшение радиолокационного поля.

Эксперт выразил надежду, что такие идеи будут приняты руководством страны, так как это важно для защиты крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Ранее The Guardian сообщило, что украинские власти рассматривают возможность нанесения ударов по центральным регионам России с использованием ракет Storm Shadow, получив на это разрешение от западных союзников. Однако, по данным источников, США не поддерживают такую стратегию Украины, связанную с угрозами Москве и Санкт-Петербургу.