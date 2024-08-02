Проблема избыточной массы тела, особенно у детей, все больше беспокоит медицинские сообщества по всему миру. В последнем исследовании, опубликованном в журнале “Ланцет”, профессор Ольга Милушкина из РНИМУ им. Н.И. Пирогова подчеркивает, что причины ожирения многочисленны и сложны.

Согласно исследованию, одними из основных факторов, способствующих увеличению числа людей с лишним весом, являются снижение физической активности и увеличение потребления высококалорийной пищи. Но это не все. Среди причин также называются экологические изменения, распространение токсичных веществ, влияющих на эндокринную систему, а также наследственные факторы, которые всё чаще проявляются в населении.

Проблема избыточного веса особенно актуальна из-за связанных с ним рисков для здоровья, включая развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и ряда других серьезных нарушений, которые могут существенно сократить продолжительность и качество жизни человека. Это ведет к уменьшению его трудоспособности и репродуктивного потенциала, что нередко заканчивается инвалидностью и досрочной смертью.

Профессор Милушкина указывает на важность профилактических мер, которые должны начинаться с раннего возраста. Особое внимание следует уделить здоровому образу жизни и контролю пищевого поведения уже в детстве. Кроме того, важно создать безопасную экологическую среду, которая минимизирует воздействие вредных веществ на организм.