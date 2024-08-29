Новогодние туры могут обойтись значительно дешевле, если позаботиться о бронировании заранее. Об этом рассказал в интервью «Москве 24» вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, с приближением праздников цены на поездки, авиабилеты и проживание растут из-за уменьшения доступных мест.

Эксперт подчеркнул, что те, кто приобретает туры заблаговременно, смогут сэкономить, поскольку раннее бронирование позволяет застолбить более низкие цены.

«Уже сейчас заметно, что разница в стоимости между июлем и августом значительна», отметил Мкртчян.

Особенно популярными в новогодние праздники становятся горнолыжные курорты России. Красная Поляна, например, активно бронируется и цены на это направление будут только расти, добавил специалист. Он также упомянул другие популярные горнолыжные курорты, такие как Шерегеш, Манжерок, Домбай, Приэльбрусье и Архыз, где раннее бронирование также поможет сэкономить.

Мкртчян обратил внимание на то, что путешествия с детьми в Великий Устюг для встречи с Дедом Морозом остаются востребованными, но они считаются одними из самых дорогих. Поэтому заранее забронированные туры позволят существенно сократить расходы на поездку.

Что касается зарубежных направлений, то здесь рост цен на гостиницы не такой значительный, однако стоимость авиабилетов увеличивается ощутимо.

Ранее руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь также советовала заранее планировать поездки, чтобы воспользоваться скидками и более выгодными ценами на отели. Это, по её словам, является основным способом экономии при путешествиях.