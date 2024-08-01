Регулярный недосып может стать причиной набора лишнего веса и нервных срывов, предупреждают специалисты. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова рассказала “Известиям” о серьезных последствиях недостатка сна для организма.

По словам Дроздовой, научные исследования показывают, что во время сна организм восстанавливает силы и укрепляет иммунитет. В это время из мозга выводятся вредные продукты метаболизма, а полученная информация закрепляется в памяти. Люди, которые высыпаются, болеют реже, обладают высоким уровнем внимания, энергии и творческих способностей.

Однако при хроническом недосыпании в организме начинаются сбои. Нарушаются эндокринные и когнитивные функции, повышается артериальное давление, усиливаются воспалительные процессы. Недостаток сна также увеличивает уровень стресса, что приводит к повышению аппетита — организм пытается компенсировать недополученную энергию.

Кроме того, недостаток сна влияет на гормональный фон, делая человека раздражительным и снижая его способность выполнять повседневные задачи. Если недосыпание становится систематическим, это приводит к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и психическим расстройствам.

Таким образом, качественный сон является важной составляющей здорового образа жизни, предотвращающей многие серьезные заболевания и улучшает общее самочувствие.