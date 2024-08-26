Военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал мнение о необходимости усиления атак на стратегические объекты Украины, включая гидроэлектростанции на Днепре и органы управления в Киеве. В своем заявлении, опубликованном NEWS.ru, он подчеркнул важность перехода к ликвидации ключевых энергетических объектов, таких как гидроэлектростанции, которые играют критическую роль в энергоснабжении страны.

Матвийчук отметил, что российские силы уже нанесли значительный урон украинской энергетической инфраструктуре, но теперь нужно обратить внимание на каскад гидроэлектростанций на Днепре. По его мнению, удары по этим объектам могут существенно ослабить возможности Украины в поддержке военных операций.

Эксперт также подчеркнул необходимость нанесения ударов по центру Киева, в частности, по Банковой улице, где расположены ключевые органы управления. По его словам, даже если органы управления переехали в командные пункты за пределами столицы, удары по центральным объектам в Киеве могут парализовать способность руководства координировать действия на поле боя.

Кроме того, Матвийчук выразил мнение о целесообразности атак на приграничные города Украины, такие как Сумы и Чернигов. По его мнению, удары по этим регионам могут вызвать волну недовольства среди мирных жителей и способствовать росту внутреннего сопротивления киевскому руководству.

Заявление Матвийчука отражает его видение дальнейшей эскалации конфликта с целью лишения Украины критически важных ресурсов и подрыва морального духа среди населения.