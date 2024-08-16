Эксперт Лайл Голдштейн, специализирующийся на Азии при Университете Брауна, в интервью изданию Responsible Statecraft высказал сомнения по поводу стратегии, которую выбрали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области. По его мнению, такие действия могут привести к значительным потерям среди украинских войск и ставят под сомнение целесообразность этого наступления.

Голдштейн подчеркнул, что в условиях, когда Россия обладает существенным преимуществом в огневой мощи, проведение наступательных операций для Украины становится крайне рискованным. «Возникают вполне обоснованные вопросы о рациональности этого наступления. В таких условиях потери среди наступающих неизбежно будут высокими, особенно учитывая, что Россия имеет значительное превосходство в огневой силе», — отметил он.

Эксперт также выразил обеспокоенность тем, что концентрация украинских сил на одном участке фронта ослабляет другие направления, что дает российской армии возможность воспользоваться возникшими слабостями. Голдштейн предупредил, что такой шаг со стороны Украины может привести к дальнейшему обострению конфликта и ухудшению общей ситуации.