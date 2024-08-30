В украинском небе разыгралась драма, которая стала настоящим шоком для Запада. Первый американский истребитель F-16, подаренный Украине, был уничтожен.

Но как это произошло?

Версий несколько, и каждая из них таит в себе интригу и тайну. По одной из версий, F-16 мог быть сбит украинским же зенитным ракетным комплексом Patriot. Дело в том, что перед исчезновением с радаров, самолет отражал атаку российских ракет и беспилотников.

Некоторые эксперты даже не исключают, что украинский летчик мог погибнуть не в небе, а от удара “Искандером” или “Кинжалом”, а украинская сторона, чтобы скрыть эту неудачу, представила его смерть как героическую гибель в воздушном бою.

Но есть и третья версия, которую нельзя исключать. Озвучил ее военный эксперт Кирилл Феоров. Он вспомнил, как

два года назад украинский летчик с позывным “Карайя” проиграл воздушный бой “Герани”, то есть беспилотнику.

“Летающий мопед”, как называют “Герани” украинские СМИ, сбил истребитель! И, возможно, аналогичная ситуация произошла и с F-16.

Загадка крушения первого F-16 на Украине остается неразгаданной. Каждая из версий таит в себе свой трагический смысл, но одно ясно: на поле боя нет места ошибкам.