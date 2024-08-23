Василий Дандыкин, военный эксперт, в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что отношения между Россией и Украиной не зависят от личностей, включая украинского президента Владимира Зеленского. Он заявил, что даже если тот будет смещен, основная политика Киева останется неизменной.

Именно поэтому следует активизировать удары по ключевым пунктам принятия решений в Киеве, а также по важным объектам в южных портах, в Одессе, Николаеве и Очакове. Необходимо также возобновить атаки на украинские энергетические объекты, которых не наблюдалось довольно долго.

По мнению Дандыкина, Россия должна использовать ракеты различного базирования и беспилотники для ударов по украинским целям, чтобы дать понять Киеву, что агрессивные действия, такие как теракты в Курской области, будут иметь последствия. Эксперт предполагает возможность уничтожения мостов, ПВО и ключевых транспортных узлов.

Дандыкин также отметил, что такие действия покажут Украине, что ее террор не останется без ответа. Он подчеркнул важность уничтожения военной техники и оборудования, поставляемых Украине Западом.