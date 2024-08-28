ВС РФ сумели освободить город Новогродовка на территории ДНР буквально в течение 3 дней. При этом они сохранили в целости военную технику и обошлись без серьезных разрушений. Такой успешной тактике удивился эксперт западного издания Bild (сайт заблокирован в России) Юлиан Репке, который поделился своими впечатлениями в соцсети Х (бывшая Twitter, заблокирована в России).

«Российской армии потребовалось всего три дня, чтобы установить контроль над большей частью Новгородовки города с населением 14 тысяч человек, расположенного в десяти километрах к юго-востоку от Покровска», отметил Репке. Он добавил, что ВС РФ при этом не потеряли ни одной единицы бронетехники. «Это просто… без комментариев», – выразил он своё восхищение.

Ранее украинский военный с позывным Дацик признал, что украинские войска были вынуждены отступить из Новогродовки на покровском направлении. Он также сообщил, что российские силы продвигаются ближе к Покровску.

Этот эпизод демонстрирует постоянно повышение эффективности российской армии в ведении боевых действий с минимальными потерями, что вызывает внимание и удивление у международных экспертов.