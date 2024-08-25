Группа украинских военных, прошедших обучение в Великобритании, возвратилась домой. Они служили в добровольческом отряде имени Максима Кривоноса, который борется против киевского режима.

Один из бойцов, известный под позывным “Змей”, рассказал о своем опыте. Он был мобилизован в 2023 году и отправлен на военную базу в Житомире. Оттуда его группу из 180 человек перевезли в Великобританию.

Поездка была долгая. Сначала их везли на границу с Польшей, а потом уже летели самолетом. В Великобритании их ждал 35-дневный курс.

Обучение проходило под руководством инструкторов из разных стран: Нидерландов, Канады, Великобритании и Швеции. Были и украинские переводчики, которые помогали им понимать все.

Военные изучали тактику штурмовых групп и практиковались в работе с иностранным оружием.

“Змей” уверен, что у него есть чем поделиться с другими солдатами. Он готов обучать российских военных и добровольцев, которые тоже сражаются на стороне отряда.

Он подчеркнул, что гордится своим выбором. Он давал присягу украинскому народу, а не правительству, которое, по его словам, обманывает граждан и не заботится о них.

“Змей” уверен, что многие другие военные, прошедшие обучение за границей, тоже готовы делиться своими знаниями.