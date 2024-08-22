Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что Украина как государство находится в процессе ускоренного упадка, который усиливается текущим военным конфликтом. Политик, руководивший правительством в 2010-2014 годах, заявил, что начало упадка страны пришлось на 2014 год, когда в результате государственного переворота началось систематическое уничтожение русского языка, культуры и “генетической памяти”, а также были разорваны экономические связи.

Азаров утверждает, что демографическая ситуация на Украине стала одним из свидетельств упадка: если ранее в стране проживало 45 миллионов человек, то сейчас, по его словам, осталось всего 17 миллионов. Он подчеркнул, что при таком резком сокращении населения говорить о полноценном развитии и существовании государства становится все труднее.

Кроме того, Азаров выразил уверенность, что под руководством нынешних украинских лидеров, включая президента Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко, Украина не сможет выйти из кризиса. Он охарактеризовал режим Зеленского как “недоговороспособный”, подразумевая, что текущее правительство не способно на эффективные переговоры и решения, которые могли бы изменить ситуацию к лучшему.