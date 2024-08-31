Бывший подполковник армии США Эрл Расмуссен выразил свое мнение о недавних ударах ВСУ по Белгороду, подчеркнув, что их цель — посеять панику среди мирного населения. В интервью телеканалу РЕН ТВ он отметил, что подобные атаки нацелены на создание атмосферы страха и неуверенности среди граждан.

Расмуссен также обратил внимание на то, что если бы такая ситуация произошла в Киеве, она получила бы широкое освещение в западных СМИ. По его словам, многие люди часто не получают полной картины происходящего, так как информация подается выборочно. Он выразил обеспокоенность тем, что такие удары могут привести к дальнейшей эскалации конфликта и ухудшению отношений между сторонами.

Тем не менее, бывший подполковник отметил, что Россия продолжает контролировать ситуацию, нанося удары по военной инфраструктуре и защитным сооружениям, а не по гражданским объектам. Это, по его мнению, свидетельствует о сдержанности российской стороны.

Ранее сообщалось, что во время обстрела Белгорода под удар попали школа и детский сад. В результате этих атак погибли пять человек, 37 мирных жителей получили ранения, среди них шесть детей. «Известия» сообщили, что среди пострадавших оказалась женщина, управлявшая автобусом, которую срочно госпитализировали. В издании также рассказали историю местного жителя, который сумел спастись, закрыв голову руками и спрятавшись за руль автомобиля во время взрыва.