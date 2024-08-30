Бывший футболист московского “Локомотива” Александр Алиев вызвал волну возмущения в России после публичной поддержки украинских войск, находящихся в Курской области. В своих социальных сетях Алиев обратился к украинским военным со словами: “Берегите себя, нас не сломить”. Однако, его высказывания вызвали шок, когда он призвал к уничтожению мирного населения региона.

Эти заявления вызвали бурную реакцию в социальных сетях, где многие россияне осудили Алиева за предательство и ненависть к собственным соотечественникам. Ситуацию усугубляет и тот факт, что у Алиева есть родственники в Курской области, что вызвало еще больше недоумения и осуждения: “Как можно желать смерти своим родным?”

Спортивные комментаторы и журналисты также выразили своё негодование по поводу слов Алиева. Один из журналистов назвал его заявления “призывом к насилию и убийствам”, а известный спортивный комментатор отметил, что такие высказывания недопустимы: “Невозможно понять, как можно поддерживать войну и убийство людей.”

Алиев имеет российское и украинское гражданство, он длительное время выступал за киевское “Динамо”, после чего перешел в “Локомотив” (Москва). После начала СВО он вступил в ряды украинской армии.