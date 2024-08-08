Экономическая ситуация в России может привести к значительным колебаниям курса рубля к доллару во второй половине 2024 года. Профессор Сергей Зайнуллин из Университета «Синергия» предсказывает, что в худшем случае курс может достичь уровня 120 рублей за доллар, что соответствует показателям 2022 года.

Зайнуллин подчеркивает, что такой сценарий маловероятен, однако он не исключен. Слабый рубль выгоден для российских экспортеров, поскольку увеличивает стоимость валютной выручки. С другой стороны, сильная национальная валюта благоприятна преимущественно для импортеров, чья деятельность сейчас снижена из-за государственной политики сокращения импорта.

Зайнуллин отмечает, что ряд факторов может способствовать дальнейшему ослаблению рубля. Среди них — геополитическая нестабильность, давление санкций и денежно-кредитная политика Банка России. Кроме того, особое влияние на курс могут оказать параллельный импорт и динамика мирового рынка. При этом существуют и позитивные моменты, такие как рост промышленного производства и увеличение объема несырьевого экспорта, которые могут поддержать национальную валюту.

В настоящий момент курс доллара превысил отметку в 85 рублей.