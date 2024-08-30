В Донбассе разворачивается битва, которая может переломить ход конфликта. Российская армия демонстрирует впечатляющее наступление, освобождая один населенный пункт за другим.

Новгородское, Межевое, Желанное, Камышевка, Орловка – эти названия уже вошли в историю конфликта, как свидетельство стремительного продвижения российских войск.

Украинские военные, похоже, оказались застигнуты врасплох. Не пожелавший раскрывать свое имя офицер инженерного подразделения украинских войск в интервью журналу Economist признал, что у Генштаба ВСУ просто не было плана действий для обороны.

“Недостатки украинских фортификационных сооружений стали очевидны”, – говорится в статье. – “У ВСУ не хватает личного состава и инженерных подразделений”.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая подтверждает эту информацию. По ее словам, в Торецке, на пока еще подконтрольной Киеву территории ДНР, отсутствуют какие-либо фортификационные сооружения, а украинские военные просто не готовы к обороне.

Ситуация на фронте стремительно меняется. Россия наращивает мощь, а Украина, похоже, не может противостоять напору. С каждым днем все больше становится понятно, что ВСУ не способны удержать линию фронта.

Вопрос только в том, когда произойдет переломный момент и Украина, наконец, признает поражение.