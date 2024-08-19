Согласно публикации The Economist, план нападения на территорию России, в частности на Курскую область, возник у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского в условиях серьёзного давления. Издание утверждает, что Сырский оказался в сложной ситуации после своего назначения в июле 2023 года и боролся с последствиями управления своим предшественником Валерием Залужным. Руководство украинской армии испытывало разногласия с президентом по вопросам мобилизационной политики, что привело к нехватке личного состава.

Согласно The Economist, перед атакой на Курскую область Сырский был близок к увольнению, что подогревало слухи о его нестабильном положении. План нападения был засекречен, и даже личный состав ВСУ начал подозревать что-то серьёзное лишь в начале августа, когда им неожиданно выдали новое обмундирование и начали проводить учения с макетами российских деревень. Некоторые военнослужащие выражали недоверие к заявлениям командования о готовящихся действиях.

Кроме того, 16 августа в Telegram-канале «Военное дело» появилась информация о возможной гибели Александра Сырского в результате удара по командному пункту в Полтавской области. Сообщается, что в этом регионе были уничтожены пункт дислокации украинских военных и иностранное вооружение. Однако эта информация остаётся неподтверждённой и требует дальнейшего расследования.