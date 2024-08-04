Российская туристка и ее дочь попали в дорожно-транспортное происшествие во время отдыха в турецком городе Аланья. Россиянки переходили пешеходный переход, когда их сбил местный житель, ехавший на мотоцикле. Подробности в своем материале сообщает местное издание Yeni Alanya.

Известно, что инцидент произошел в ночь на 4-е августа. Автор материала отмечает, что россиянка вместе со своей дочерью переходила дорогу по пешеходному переходу в районе Кызлар Пынары, когда движущийся на высокой скорости мотоциклист сбил их. Пострадавшие российские туристки были доставлены в местную больницу.

По предварительным данным, женщина получила серьезные травмы. Местные жители в беседе с журналистами отмечают, что в данном районе местные мотоциклисты очень часто устраивают так называемые «уличные гонки» по ночным дорогам города.

Ранее в Турции погибла известный российский блогер-байкер МотоТаня (настоящее имя Татьяна Озолина – ред.). По одной из версий в российскую мотоциклистку врезался турецкий байкер из-за чего она вылетела на отбойник, получил несовместимые с жизнью травмы.