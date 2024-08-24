Украинские военные начали формировать ударную группу на севере Черниговской области, недалеко от российской границы, сообщили источники. В этом районе собираются батальонно-тактические группы из 41-й и 54-й бригад, готовясь к возможной атаке на Брянскую область. Основными целями могут стать такие населенные пункты, как Суземка и Севск.

Для усиления успеха Украина разрабатывает планы, предусматривающие использование нескольких батальонно-тактических групп. Командование также сформировало более 20 диверсионно-разведывательных групп, которые планируют проводить постоянные рейды. Эти группы должны отвлекать российские силы в Стародубском и Климовском районах, находящихся близ российско-белорусской границы. Кроме того, сообщается о переброске дополнительных подразделений из ГУР МО Украины в район Городни.

Однако на данный момент ударная сила остаётся сравнительно небольшой. По информации, опубликованной ресурсом «Два майора» со ссылкой на канал «НгП раZVедка», в состав этой группы входит около 1500 бойцов и 60 единиц бронетехники.