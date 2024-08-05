Два дельфина-белобочки заплыли в Темзу и погибли

Их тела обнаружены мертвыми на берегу реки после того, как эти морские животные были замечены плавающими в нескольких районах западного и юго-восточного Лондона. Источник: Evening Standard.

Местные дети прозвали одного из дельфинов Джо-Джо после того, как в прошлый четверг (1 августа) он был замечен плавающим в окрестностях богемного Хаммерсмита и его поведение вызвало обеспокоенность у экспертов.

Мэри Тестер, волонтер из «Британские дайверы спасают морских обитателей» (BDMLR), сообщила в понедельник (5 августа), что за последний уик-энд были обнаружены два мертвых дельфина.

Один из дельфинов, найденный в лондонском районе Баттерси в воскресенье (4 августа), предположительно, и есть Джо-Джо. Другой его сородич был найден мертвым на берегу Темзы в Гринвиче. Предполагается, что морские животные – оба взрослые дельфины-белобочки – были членами одной стаи.

Британские пользователи соцсетей сообщили, что во вторник и среду на прошлой неделе видели двух дельфинов, «играющих» в воде неподалеку от Гринвича и Дептфорд-Крик. В четверг дельфина, названного Джо-Джо, несколько раз видели на западе Лондона, плавающим в Темзе между Хаммерсмитом и парком Уондсворт.

Чужеродная среда для дельфинов

По словам Мэри Тестер, поведение млекопитающего перед его гибелью было «крайне дезориентированным и довольно вялым». Она сообщила, что в BDMLR поступила информация о еще одном погибшем дельфине, но пока не ясно, является ли это третьим случаем, либо одним из двух, о которых уже известно.

Волонтер BDMLR выразила обеспокоенность ростом числа дельфинов в Темзе. «Это своего рода новое явление, которое почему-то набирает обороты и не демонстрирует никаких признаков замедления. Поскольку это новое явление, у нас нет протокола спасения на этот случай. У BDMLR есть команда из 5000 волонтеров по всей Великобритании, и мы выезжаем, оказываем помощь выброшенным на берег морским животным, но эти животные недавно были живы и плавали в реке, где им не следует находиться. Это нечто другое».

Она выразила надежду, что новый план будет согласован с соответствующими речными органами, и только тогда BDMLR сможет вмешиваться и помогать дельфинам, попадающим в беду в Темзе.

«Поскольку это река, то существует множество юридических тонкостей, и это очень сложно, ведь нам требуются разрешения от речных органов, чтобы попытаться выйти на реку и что-то сделать», – объяснила Тестер.

«У нас уже есть потенциальный план. Я очень надеюсь, что мы сможем ускорить его, чтобы быть готовыми к следующему инциденту с дельфинами».

Она выразила надежду, что после проведений вскрытия получится собрать больше информации о том, что же случилось с двумя погибшими в Темзе морскими животными.

«Было бы очень любопытно узнать, были ли у них какие-либо скрытые заболевания или это загрязнение вызвало смерть, а также питались ли они в реке, либо голодали», – заявила Тестер.

Ранее Мэри Тестер заявила, что, хотя дельфинов «действительно интересно» увидеть, их появление в Темзе – «тревожный сигнал». «С морскими свиньями это бывает, с тюленями тоже случается, но когда дельфины-белобочки заплывают так далеко и вверх по реке, это тревожный сигнал», – отметила она.

«Поэтому, если кто-то увидит дельфина в Большом Лондоне, очень важно позвонить нам, чтобы наши специалисты могли приехать и понаблюдать за млекопитающим, а также оценить, не можем ли мы сделать что-нибудь, чтобы помочь морскому животному».

«В 2024 году мы наблюдали пять стай дельфинов, выходящих из устья реки и направляющихся в Темзу. Три стаи в итоге прибыли в окрестности Лондона. К сожалению, дельфины из этих групп не выжили».

Издание Evening Standard уточняет, что дельфины-белобочки, погибшие в Темзе на этой неделе, относятся к четвертой стае, которая прибыла в Большой Лондон и погибла.