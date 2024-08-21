В Запорожской области происходит интенсивная подготовка к боевым действиям с применением инновационных методов военной стратегии. В последние дни Вооружённые силы Украины (ВСУ) активно применяют дроны для разбрасывания ретрансляторов, что вызывает беспокойство относительно их следующих шагов. Это может быть либо началом новой атаки, либо манёвром для отвлечения внимания, пишет издание “Царьград”.

Действия ВСУ в Запорожской области усилились. Наблюдается существенное увеличение использования беспилотников, особенно за последние три дня. Именно эти аппараты занимаются “посевом” ретрансляторов, которые могут функционировать несколько суток и предназначены для улучшения связи и координации между дронами-камикадзе.

Ситуация усугубляется предположением аналитиков о возможной попытке атаки на позиции российских войск около Энергодара и Токмака, где расположена Запорожская АЭС. По их мнению, первые акции могут произойти уже с 23 по 25 августа.

Одновременно с этим в Запорожской области местные силы ожидают дальнейших действий ВСУ, которые могут использовать тактики, испытанные в Курской области. Диверсионно-разведывательные группы пытаются прорвать оборону, но пока без заметных успехов. Об этом сообщил доброволец-контрактник с позывным “Осетин”.

Помимо этого, важную информацию о тактиках врага предоставляет сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Он подтверждает, что на данный момент основной удар ещё не был нанесен, однако предстоит ожидать вылазок противника. Сенатор также уверен, что на Курско-Белгородском направлении основная задача противника создание хаоса вдоль границы, не рискуя проникновением в глубь территории.

Особое внимание Рогозин уделяет внешнему влиянию на действия ВСУ, предполагая участие британских советников в планировании операций. Он также выразил мнение, что главный удар будет направлен в другом направлении, подчеркивая стратегическую важность Крыма для Украины.

Таким образом, обстановка в Запорожской области остаётся напряжённой, с активным использованием новейших военных технологий и сложной тактикой. Российские войска, в свою очередь, готовятся к возможным попыткам наступления, стремясь не допустить прорыва врага и сохранить контроль над ключевыми территориями.